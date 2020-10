NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. In allen Sparten der Bank habe sich die Profitabilität stark erholt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Haupttreiber sei das Investmentbanking. Unter den britischen Kredithäusern ist Barclays sein "Top Pick"./ajx/mis