NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Die britische Bank habe im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Kapitalaufbaus sieht er bei Kapitalausschüttungen und Aktienrückkäufen noch Spielräume./ajx/bek