NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz mit dem Finanzchef von 180 auf 190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er bleibe mit seinen Schätzungen für die britische Bank über dem Konsensschnitt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he