NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der schwache Ausblick auf das dritte Quartal unterstreiche die Unsicherheit mit Blick auf die Nachfrage-Dynamik, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Übergang in das kommende Jahr könne für den Chemiekonzern holprig verlaufen./bek/ajx