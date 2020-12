Aktie in diesem Artikel BASF 64,75 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 68 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie darauf, dass er infolge besserer Nachfrageaussichten in den USA sowie des soliden Wachstums in Europa und China seine Schätzungen für insgesamt fünf Chemieunternehmen angehoben habe./gl/jha/