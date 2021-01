Aktie in diesem Artikel BASF 66,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Starke Eckdaten der Ludwigshafener gäben einen Vorgeschmack der zyklischen Erholung, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ag/ajx