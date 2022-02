Aktie in diesem Artikel BASF 60,76 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2022 von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel sei vor allem einer Anpassung der Bewertung an die der Wettbewerber geschuldet, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen des Unternehmens seien der wesentliche Aspekt für eine Kaufempfehlung für die Aktien./bek/he