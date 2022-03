Aktie in diesem Artikel BASF 52,39 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

BASF 52,39 EUR -0,27% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 80 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die europäischen Chemieunternehmen. Damit trug er dem unsicheren Wirtschaftsumfeld, den Auswirkungen der Energiepreise und der 2022 erwarteten Margenverwässerung Rechnung. Zu seinen favorisierten Kaufempfehlungen zählt Counihan unter anderen Air Liquide, Symrise und BASF. Für die Ludwigshafener sprächen Aktienrückkäufe, welche die Barmittelausschüttungen an die Aktionäre unterstützten./gl/tih