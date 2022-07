Aktie in diesem Artikel BASF 42,32 EUR

0,32% Charts

News

Analysen

BASF 42,32 EUR 0,32% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe der vorab veröffentlichten Kennziffer entsprochen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. In den einzelnen Sparten habe BASF aber seine eigenen Schätzungen etwas verfehlt. Er geht von einer gedämpften Kursreaktion aus./ck/jha/