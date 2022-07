Aktie in diesem Artikel BASF 42,49 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF nach Quartalszahlen von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wie erwartet habe bei dem Chemiekonzern die Gasversorgung im Mittelpunkt gestanden, die auch den Aktienkurs in den kommenden Monaten bestimmen dürfte, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek