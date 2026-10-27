DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.925 -0,1%Top 10 Crypto 10,74 +0,4%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.738 +0,1%Euro 1,1119 -0,1%Öl 116,2 +2,0%Gold 4.038 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
51,91 EUR -0,01 EUR -0,02 %
STU
finanzen.net zero
BASF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 45,04 Mrd. EUR

KGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

08:36 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
51,91 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlern mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege klar über den Erwartungen, während der angehobene Ebitda-Ausblick diesen entspreche, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,00 €		 Abst. Kursziel*:
-13,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,24%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Zahlen vorgelegt BASF-Aktie fester: Ergebnisprognose 2026 erneut angehoben - Quartal besser als erwartet BASF-Aktie fester: Ergebnisprognose 2026 erneut angehoben - Quartal besser als erwartet
dpa-afx BASF legt Zahlen vor - Neues zu Evonik-Plänen?
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag stabil
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Mittag schwächer
finanzen.net BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagvormittag schwächer
finanzen.net Ausblick: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Montagshandels
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
dpa-afx BASF-Aktie gibt ab: Deutsche Bank wird wegen möglicher Evonik-Übernahme vorsichtiger
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.