NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 47 Euro gesenkt. Die Gasversorgung sei zwar kurzfristig ein Risiko, die strukturelle Veränderung in der Kostenkurve aufgrund höherer Gaspreise sei aber das eigentliche Problem, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bedeuteten die nötigen Investitionen in China einen finanziellen Aderlass für die Ludwigshafener. Counihan kappte seine operativen Ergebnisprognosen bis 2024 und sieht sich im Schnitt um 8 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/ajx