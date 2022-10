Aktie in diesem Artikel BASF 45,42 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Handelsspannen im Geschäft mit chemischen Rohstoffen hätten sich letztlich von niedrigem Niveau aus verbessert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig stütze dies die Gewinnentwicklung./la/he