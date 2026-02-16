DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,6670 -1,6%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.619 -1,0%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,07 -0,7%Gold 4.919 -1,5%
Top News
Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports
Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen
BASF Aktie

BASF
50,96 EUR +0,40 EUR +0,79 %
STU
Marktkap. 45,66 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BASF Hold
08:01 Uhr

BASF Hold

08:01 Uhr
BASF Hold
BASF
50,96 EUR 0,40 EUR 0,79%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die Papiere der Ludwigshafener teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
50,90 €		 Abst. Kursziel*:
-5,70%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
50,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 BASF Neutral UBS AG
10.02.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

