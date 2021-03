Aktie in diesem Artikel BASF 68,99 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen BASF 68,99 EUR -0,19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Eckdaten für das Schlussquartal 2020 hätten gezeigt, wie abhängig der Chemiekonzern von Konjunkturzyklen sei, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei eine recht simple Wette auf eine Konjunkturerholung. Allerdings sei die Aktie auch schon gut gelaufen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.