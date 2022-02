Aktie in diesem Artikel BASF 57,09 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum vierten Quartal von 72 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von glanzlosen Resultaten. Höhere Rohstoffkosten insbesondere im Dezember hätten die Profitabilität stärker als erwartet belastet./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.