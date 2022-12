Aktie in diesem Artikel BASF 47,93 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für BASF anlässlich einer Fachkonferenz der Privatbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In einer Präsentation habe das Management des Chemiekonzerns signalisiert, dass es von der Investition in einen integrierten (Verbund-)Chemiestandort im chinesischen Guangdong einen Umsatz von 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro erwartet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck

