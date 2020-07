Aktie in diesem Artikel BASF 50,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 49 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die große Bedeutung des angeschlagenen Automarktes für den Chemiekonzern stelle eine Belastung dar, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für BASF erschienen noch zu hoch. Evonik sei im Vergleich besser aufgestellt./mf/tav