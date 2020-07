Aktie in diesem Artikel BASF 47,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 56 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Trägere Geschäfte mit der Autobranche und der Industrie würden stärker auf dem dritten Quartal des Chemiekonzerns lasten als erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/fba