Aktie in diesem Artikel BASF 51,02 EUR

1,84% Charts

News

Analysen

BASF 51,02 EUR 1,84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Reaktionen von Investoren auf die Zahlen des Chemiekonzerns seien überwiegend negativ gewesen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. In dem veröffentlichten Zahlenwerk gebe es kaum etwas, das die Konsensschätzungen stärker bewegen dürfte./bek/ag