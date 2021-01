Aktie in diesem Artikel BASF 67,76 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis des Chemiekonzerns vor Zinsen und Steuern habe im vierten Quartal um fast ein Drittel über der Konsensschätzung gelegen und um 19 Prozent über ihrer eigenen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Eine wirkliche Überraschung seien die Zahlen aber nicht, nachdem im Dezember bereits der Kunststoffhersteller Covestro angesichts eines starken vierten Quartals seine Jahresziele außergewöhnlich deutlich angehoben hatte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 09:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.