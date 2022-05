Aktie in diesem Artikel BASF 46,98 EUR

-0,81% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen BASF 46,98 EUR -0,81% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihr Bewertungsmodell für den Chemiekonzern am Montag in einer Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals sowie Währungsbewegungen an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 16:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.