Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser überarbeitete mit Blick auf die Wechselkurse und die nächste Quartalsbilanz ihre Annahmen zum Chemiekonzern, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht. Ihre Schätzungen für das bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes Ebit) erhöhten sich leicht, hauptsächlich wegen höherer Margen für die Agrarchemie im laufenden Jahr und im Bereich Nutrition im kommenden Jahr. Für das anstehende dritte Quartal traut sie dem Konzern mehr zu als der Markt./tav/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 17:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.