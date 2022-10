Aktie in diesem Artikel BASF 42,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Umsatz und das berichtete operative Ergebnis (Ebit) seien im Jahresvergleich etwas besser als vom Konsens erwartet ausgefallen, während der Überschuss unter der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zunehmend schwierigeren Lage in Europa habe der Chemiekonzern zudem ein Sparprogramm samt Stellenstreichungen angekündigt. Das habe sie aber nicht überrascht./ck/he