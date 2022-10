Aktie in diesem Artikel BASF 45,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF nach Quartalszahlen von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach diesen erhöhte Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Chemiekonzern für das kommende Jahr./bek/he