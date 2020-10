Aktie in diesem Artikel BASF 56,79 EUR

2,45% Charts

News

Analysen

BASF 56,79 EUR 2,45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hob seine bereinigte operative Gewinnschätzung für das dritte Quartal in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick an. Die Erholung von Preisen und Margen gehe schneller als gedacht, gerade bei Diphenylmethandiisocyanat (MDI) und Toluoldiisocyanat (TDI). Es gebe jedoch bessere Anlagealternativen, so der Experte. Sein Favorit ist Solvay./ag/la