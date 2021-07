Aktie in diesem Artikel BASF 67,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF vor den Zahlen zum zweiten Quartal von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 68 Euro angehoben. Analyst Chetan Udeshi rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit starken Ergebnissen des Chemiekonzerns. Auf nahezu allen Endabnehmermärkten dürften die abgesetzten Volumina zugenommen haben. Im Segment Rohstoffchemie dürften zudem die Preise hoch sein. Mit den von ihm erwarteten guten Quartalsbericht sollten dann auch die Markterwartungen für das Gesamtjahr deutlich steigen./bek/ag