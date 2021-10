Aktie in diesem Artikel BASF 62,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er habe nach den starken Umsatz- und Ergebniszahlen im dritten Quartal nur kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den Chemiekonzern vorgenommen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la