NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 78 Euro belassen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei etlichen Chemietiteln böten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Air Liquide biete die beste Kombination aus qualitativem Wachstum und vernünftigem Preis und Solvay erhebliches Kurspotenzial. Die BASF-Aktie sei angesichts des Kursrückgangs im bisherigen Jahresverlauf wieder attraktiv. Sie weise fast die höchste Dividendenrendite in der Branche vor./gl/zb