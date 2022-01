Aktie in diesem Artikel BASF 65,88 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF vor Quartalszahlen von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese dürften den Erwartungen entsprechen oder aber leicht darüber liegen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte die Schätzungen für den Chemiekonzern und liegt damit nach eigener Aussage leicht über den Konsensprognosen./bek/mis