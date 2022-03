Aktie in diesem Artikel BASF 57,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF anlässlich der von Wintershall Dea gestoppten Projekte in Russland von 76,50 auf 74,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da rund 50 Prozent der gesamten Öl- und Gasproduktion von Wintershall Dea auf Russland entfielen, habe er seine Bewertung des BASF-Anteils von 72,7 Prozent an Wintershall Dea auf 2,53 Milliarden Euro von zuvor 3,68 Milliarden Euro reduziert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he