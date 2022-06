Aktie in diesem Artikel BASF 43,78 EUR

-4,67% Charts

News

Analysen

BASF 43,78 EUR -4,67% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Jüngste Aussagen von Konzernchef Martin Brudermüller in der Presse würden mit Blick auf das zweite Halbjahr zunehmend pessimistisch gewertet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chemiekonzern habe ihm gleichwohl erklärt, dass Brudermüller lediglich die bereits zuvor genannten möglichen Risiken für die zweite Jahreshälfte mit schwächerer Nachfrage und einem nicht mehr so vorteilhaften Preisumfeld bekräftigt habe. BASF sei derzeit ausgesprochen attraktiv bewertet./ajx/bek