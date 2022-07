Aktie in diesem Artikel BASF 42,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die ausführlichen Kennziffern des Chemiekonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht weiterhin davon aus, dass BASF in einem Szenario der Gasrationierung besser abschneiden wird als die meisten anderen zyklischen EU-Chemieunternehmen und hält die Bewertung für sehr attraktiv./edh/jha/