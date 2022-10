Aktie in diesem Artikel BASF 42,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei im Jahresvergleich zwar deutlich schwächer ausgefallen, aber zugleich auch etwas besser als von ihm und dem Konsens erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Chemiekonzern temporäre und strukturelle Maßnahmen angekündigt habe, um den schwierigen Aussichten in Europa etwas entgegensetzen zu können./ck/he