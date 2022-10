Aktie in diesem Artikel BASF 46,63 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns stünden weitgehend im Einklang mit den Eckdaten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der freie Mittelzufluss habe derweil seine Erwartung übertroffen. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften sich kaum ändern./mis/jha/