NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen für den Chemiekonzern. Er glaubt, dass trotz schwieriger Konjunkturaussichten die Aktie inzwischen ein zu pessimistisches Ergebnis für das kommende Jahr einpreise./tav/mis