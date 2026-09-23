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JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

12:51 Uhr
BASF Underweight
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BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Das jüngst kolportierte angebliche Interesse von BASF an Evonik sieht er kritisch. Es gäbe bessere Alternativen für die Ludwigshafener./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
52,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
52,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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