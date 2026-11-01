BASF Aktie
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Marktkap. 43,08 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
AI Analyse
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach einem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underweight" belassen. Im Fokus hätten die Entwicklung der künftigen Unternehmensstrategie und Informationen zum Agrarlösungen-Geschäft gestanden, welches das Management für einen Börsengang bis Mitte 2027 vorbereiten wolle, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Sein weiter gültiges Anlageurteil begründet er mit den branchenweiten strukturellen Herausforderungen, den Risiken für die Konsensschätzungen ab 2027 und der vergleichsweise unattraktiven Bewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
49,00 €
|Abst. Kursziel*:
-14,29%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
49,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,79%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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