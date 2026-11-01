JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach einem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underweight" belassen. Im Fokus hätten die Entwicklung der künftigen Unternehmensstrategie und Informationen zum Agrarlösungen-Geschäft gestanden, welches das Management für einen Börsengang bis Mitte 2027 vorbereiten wolle, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Sein weiter gültiges Anlageurteil begründet er mit den branchenweiten strukturellen Herausforderungen, den Risiken für die Konsensschätzungen ab 2027 und der vergleichsweise unattraktiven Bewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF