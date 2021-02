Aktie in diesem Artikel BASF 67,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Der freie Barmittelfluss aus dem vierten Quartal liege deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick dürfte trotz des konservativen Tons einige am Markt enttäuschen. Die Aktie des Chemieunternehmens sei inzwischen auch hoch bewertet. Den aktuellen Bewertungsaufschlag verglichen mit der Historie und der Konkurrenz hält Udeshi für nicht gerechtfertigt./ajx/ck