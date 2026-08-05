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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Basler Buy

08:21 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geschäftliche Dynamik lasse nicht nach, lobte Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller digitaler Kameras für die Industrie habe erneut die Ziele höher gesteckt. Allerdings könne der Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony in Japan den Ausstoß im September und Oktober beschränken./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,10 €		 Abst. Kursziel*:
20,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

08:21 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Basler Buy Warburg Research
05.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Basler Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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