NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bildverarbeitungsspezialist habe die starken Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der gesunkene Auftragseingang lasse aber ein schwierigeres Jahr 2023 befürchten./edh/he