NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen von 3700 auf 3800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Tabakkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde ein beschleunigtes Ergebniswachstum für 2022 erwartet und dies zudem vor positiven Ergebnisauswirkungen durch Aktienrückkäufe./ck/gl