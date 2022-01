NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3769 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlechte Stimmung hinsichtlich der alternativer Produkte des Tabakkonzerns (etwa Erhitzer oder E-Dampf-Lösungen) seien im Vergleich zu Wettbewerbern bisher der hauptsächliche Gegenwind gewesen, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. In den nächsten zwölf Monaten dürfte dies aber eine positive Wendung nehmen. Zudem gebe es durch den Einstieg von BAT in den Cannabis-Bereich zusätzliche Optionen, die von Anlegern noch nicht in vollem Umfang gewürdigt würden./ck/tih