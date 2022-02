NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Jahreszahlen des Tabakkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienrückkauf stimme opimistisch. Nach Jahren mit Enttäuschungen scheine sich bei den Zigarettenalternativen eine starke Entwicklung aufzubauen./mf/tav