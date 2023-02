Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4700 auf 4100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Derzeit sei die Stimmung zur Aktie des Tabakherstellers wahrscheinlich so schlecht, wie er es in den vergangenen 13 Jahren nicht erlebt habe, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe dennoch optistisch, auch wenn die Zulassung neuer Tabakprodukte in den USA erst 2024 zu erwarten sein dürfte./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 10:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2023 / 15:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

