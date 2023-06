Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:31 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. In den Aktienkurs sei schon viel Negatives eingepreist, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittlerweile gebe es mehr Chancen als Risiken./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 16:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images