Goldman Sachs Group Inc.

BAT Neutral

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe seine dritte Preiserhöhung für Zigaretten in diesem Jahr angekündigt, schrieb Analystin Bonnie Herzog in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erhöhung trete bei Bestellungen und Lieferungen vom 1. Januar an in Kraft. Mit Blick auf die Zukunft erwartet Herzog weiterhin eine starke Nettopreisrealisierung, da die Branche erfolgreich Preiserhöhungen durchführe, um den Mengendruck auszugleichen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 16:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

