NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3500 auf 3100 Pence gesenkt. Der Tabakkonzern hänge mit Blick auf Umsatz- und Gewinnbeitrag neuer Produkte wie E-Zigaretten der Konkurrenz von Philip Morris Jahre hinterher, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ag