NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Eine starke Preisentwicklung am US-Zigarettenmarkt werde wohl aufgezehrt von steigenden Investitionen in alternative Tabakprodukte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh