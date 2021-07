NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Halbjahreszahlen von 3100 auf 3400 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Investitionen in neue Tabakprodukte hielten die Ergebnisse je Aktie nach wie vor in Schach, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel basiere auf einer zeitlichen Verschiebung der Bewertungsbasis./bek/ajx